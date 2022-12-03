هآرتس: الفصائل الفلسطينية تستعد لهجوم إسرائيلي.. وسعي مصري لمعرفة حجم الرد

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر فلسطينية، "أن الفصائل الفلسطينية تستعد لهجوم إسرائيلي الليلة ردا على إطلاق صاروخ من غزة".

وحسب المصادر فإنه "من المرجح أن تكون أهداف الهجوم منشآت التدريب والبنية التحتية للجناح العسكري لحركة حماس والجهاد الإسلامي".

وأضافت الصحيفة: "في الوقت نفسه يحاول الوسيط المصري وعبر التوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين التأكد من حجم الرد الإسرائيلي على غزة، وذلك لمنع تدهور الوضع إلى حد التصعيد بين الطرفين".

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ونقلت "هآرتس" عن مسؤول مصري مشارك في جهود الوساطة "أن إطلاق الصاروخ تم في وقت حساس".

وكانت صفارات الإنذار دوّت مساء اليوم السبت، في مستوطنات غلاف قطاع غزة.

وحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد "تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة مفتوحة بمحيط شمال قطاع غزة"، وأن "التفاصيل قيد الفحص".

وأضاف أن متابعة التقارير عن تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، أظهرت أنه "تم رصد إطلاق صاروخ واحد من غزة نحو الغلاف، ولم يتم تفعيل القبة الحديدية".

المصدر: وكالة "سما" الفلسطينية