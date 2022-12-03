وسائل إعلام: قتيلان أحدهما قيادي في "قسد" بقصف تركي على شرق سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية بقتل شخصين بقصف تركي استهدف سيارة في قرية سنجق شيخ بريف الحسكة شمال شرقي البلاد، أحدهما قيادي في "قسد".

وكالة "هاوار" التي تعمل في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ذكرت أن "طائرات مسيرة للاحتلال التركي استهدفت قبل قليل سيارة في قرية سنجق شيخ الواقعة على طريق عامودا- حسكة". ولم تشر إلى وقوع ضحايا، أو تفاصيل إضافية.

بينما ذكرت مواقع إخبارية محلية أن شخصين قتلا في القصف، وحسب "المرصد السوري" فإن القتيلين هما قيادي عسكري في "قسد" (قائد فوج)، وسائقه.

وأضاف "المرصد" أن طائرة تركية مسيّرة قصفت السيارة بصاروخين.

المصدر: وسائل إعلام سورية