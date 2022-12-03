بسبب "العدد المهول" للجوازات الدبلوماسية.. شكوى قضائية ضد وزير الخارجية العراقي

قدم عضوان في مجلس النواب العراقي طلبا إلى الادعاء العام لتحريك شكوى قضائية ضد وزير الخارجية فؤاد حسين بسبب عدم تزويده اللجنة بكشف عن القائمة التي تتضمن حاملي الجوازات الدبلوماسية.

وقال النائبان سروة عبد الواحد، وهادي السلامي، في الطلب إنهما قدما كتابا إلى وزير الخارجية، ولم تتم الإجابة عليه خلال 15 يوما حسبما ينص قانون مجلس النواب وتشكيلاته.

ودعا النائبان وهما عضوان في "لجنة النزاهة" بمجلس النواب، الادعاء العام إلى "اتخاذ الاجراءات اللازمة وتحريك الشكوى القانونية ضد وزير الخارجية، بسبب عدم الإجابة وتزويدنا بالكشف المفصل الخاص بالجوازات الدبلوماسية والخاصة، وجوازات الخدمة الممنوحة والجهات الطالبة والسند القانوني لذلك".

وأشار النائبان إلى معلومات تفيد بأن عدد الجوازات الدبلوماسية العراقية الصادرة يبلغ "رقما مهولا هو 45 ألف جواز".

(شفق نيوز)

المصدر: وكالة "شفق نيوز"