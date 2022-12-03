حصد أرواح المئات.. جهود جزائرية لمواجهة "القاتل الصامت"

أطلقت وزارة الداخلية الجزائرية حملة وطنية لتعزيز الجهود التوعوية حول أخطار استخدام الغاز المنزلي، بعد تكرر حوادث الاختناق بأحادي أكسيد الكربون.

وقالت الوزارة في بيان: "سعيا لتعزيز الجهود التوعوية والتحسيسية من مخاطر استخدام الغاز لاسيما الاختناق بأحادي أكسيد الكربون، تطلق وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، حملة وطنية بمشاركة عدد من القطاعات الوزارية، الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وفعاليات المجتمع المدني، هادفة لرفع الوعي لدى كل شرائح المجتمع وتعميم الثقافة الوقائية لمجابهة الآثار الخطيرة المتصلة بها".

وأكدت أن السلطات تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إرساء ثقافة الوقاية والتعريف بكيفية التعامل مع أخطار الغاز الطبيعي والغازات المحترقة للتقليل من الحوادث المميتة التي يتسبب فيها.

وأهابت وزارة الداخلية بكل المنظمات والناشطين المجتمعيين من أجل الانخراط في هذا المسعى، مشيرة إلى أن تظافر جهود الجميع من شأنه المساهمة في إنقاذ أرواح.

هذا، وقالت صحيفة "الشروق" الجزائرية سابقا، إن حوادث الاختناق بالغاز في الجزائر تواصل حصد المزيد من الأرواح، خاصة مع انخفاض درجة الحرارة واشتداد موجة البرد حيث تزيد الحاجة إلى استعمال التدفئة.

وأفادت الصحيفة بأن "القاتل الصامت" وخلال العشرة أشهر الأخيرة من العام الماضي، خطف أرواح 120 شخصا منهم 89 ماتوا جراء الاختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية