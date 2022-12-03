شنقريحة: الجزائر انتصرت على الإرهاب وحدها وطورت تجربة فريدة في مكافحته

قال رئيس أركان الجيش الجزائري السعيد شنقريحة إن بلاده انتصرت على الإرهاب لوحدها، "وتمكنت من تطوير تجربة فريدة في مكافحة هذه الآفة والوقاية منها".

جاء ذلك في كلمة له خلال إشرافه على افتتاح أشغال ملتقى دولي حول "جيوسياسية التطرف" في العاصمة.

وتحدث شنقريحة عن تجربة الجزائر في معالجة التطرف من خلال مكافحة ظاهرة الإرهاب, قائلا إنها تمكنت من "إفشال الاستراتيجيات الخبيثة التي استهدفت كيان الدولة عن طريق الإرهاب".

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وأضاف: أن الجزائر عانت "لعشريات كاملة من ويلات الإرهاب الدخيل الذي هدد أركان الدولة الوطنية ونظامها الجمهوري وسلامة المجتمع وتجانسه وتماسك هويته وخرب اقتصادها".

وأكد أن الجزائر "انتصرت بمواطنيها وجيشها الوطني الشعبي ومؤسساتها على الإرهاب لوحدها وتمكنت من تطوير تجربة فريدة في مكافحة هذه الآفة والوقاية منها، سواء على المستوى العملياتي أو عن طريق تطوير مقاربة وطنية متكاملة ومتعددة الأبعاد".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية