البرلمان العراقي يمنح الثقة لوزيرين بحكومة السوداني

ذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي في بيان لها اليوم السبت أن "المجلس صوت على منح ثقته إلى نزار محمد سعيد ناميدي، وزيرا للبيئة بالأغلبية المطلقة".

وأضاف البيان، أن "المجلس صوت أيضا، على منح ثقته إلى بنكين عبد الله ريكاني، وزيرا للإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالأغلبية المطلقة".

وفي وقت سابق اليوم عقد مجلس النواب جلسته الـ15، من الدورة الانتخابية الخامسة، برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي، وحضور 208 نواب.

ويتضمن جدول أعمال جلسة اليوم 9 فقرات، بينها التصويت على استكمال الكابينة الوزارية لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية