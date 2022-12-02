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العراق.. الأمن يطيح بـ 38 مبتزا في بغداد والمحافظات

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العراق.. الأمن يطيح بـ 38 مبتزا في بغداد والمحافظات
AFP
العراق
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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الجمعة، الإطاحة بـ38 مبتزا في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان للجهاز أن "مفارز الجهاز في بغداد والمحافظات نفذت واجبات متفرقة تمكنت خلالها من إلقاء القبض على 38 مبتزا أحدهم ساوم شخصا على مبلغ 50 مليون دينار مقابل عدم نشر صور عائلته على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف أن عمليات إلقاء القبض عليهم تمت بكمائن محكمة من خلال استدراج المتهمين والإطاحة بهم متلبسين، ومن ثم تسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تدوين أقوالهم.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية

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