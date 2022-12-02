الرئاسة الفلسطينية تطالب "بتدخل عاجل" وحماية دولية بعد إعدام الشاب عمار مفلح

وصفت الرئاسة الفلسطينية إعدام الشاب عمار حمدي مفلح (23 عاما) في بلدة حوارة جنوب نابلس، بالجريمة البشعة، وقالت إنها تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين.

وقالت الرئاسة الفلسطينية إن إعدام مفلح "بدم بارد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، والتي وثقتها الكاميرات، جريمة بشعة ضمن سلسلة من الجرائم التي ترتكب يوميا بحق أبناء شعبنا".

وأضافت الرئاسة في بيان أن "هذه الجرائم التي أصبحت سياسة رسمية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، تستوجب التدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الأعزل".

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن البيان أن "استمرار الصمت الدولي هو الذي أوصل إلى ارتكاب مثل هكذا جرائم بدم بارد، وأن الاستمرار في سياسة الانفلات من العقاب وعدم المساءلة شجع تلك الحكومات على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق شعبنا".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية نشرت تسجيلا مصورا يوثق لحظة قيام جندي إسرائيلي بإطلاق النار على مفلح الذي كان يرفض اقتياده ودون أن يشكل على خطرا على الجندي.

المصدر: "وفا" + وسائل إعلام فلسطينية