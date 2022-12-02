شاهد.. وكالة تركية تنشر فيديو للعملية الأمنية التي قتل فيها زعيم "داعش" في درعا جنوب سوريا

نشرت وكالة "الأناضول" التركية يوم الجمعة، فيديو للعملية التي قتل فيها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، أبو الحسن الهاشمي القرشي في محافظة درعا جنوبي سوريا.

ويظهر في الفيديو الذي نشرته الوكالة على حسابها في "إنستغرام"، مقاتلون وهم يطلقون نيران كثيفة باتجاه منزل.

وقالت الوكالة الرسمية معلقة على الفيديو: "الأناضول تحصل على مشاهد لعملية يُزعم أنها لمقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو الحسن الهاشمي القرشي في محافظة درعا جنوبي سوريا".

وتزامنا مع نشر الفيديو، قالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن مصدرا أمنيا في درعا أكد أن "متزعم تنظيم "داعش" المدعو "أبو الحسن الهاشمي القرشي" الذي أعلن التنظيم مقتله منذ أيام، هو ذاته المدعو عبد الرحمن العراقي والمعروف باسم سيف بغداد".

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وأضافت "سانا" أنه قتل خلال العملية الأمنية التي نفذها الجيش السوري "بمساندة المجموعات المحلية والأهلية ضد تنظيم "داعش" في مدينة جاسم بريف درعا الشمالي في الـ 15 من أكتوبر من هذا العام".

وقال المصدر للوكالة السورية إن الإرهابي أبو الحسن الهاشمي القرشي كان يشغل ما يسمى بـ "الأمير العام" للتنظيم الإرهابي في المنطقة الجنوبية، وقد قتل مع كامل أفراد مجموعته إثر استهداف مقره في الحي الشمالي لمدينة جاسم في ريف درعا.

وأعلن "داعش"، الأربعاء، مقتل "الهاشمي القرشي" في معارك لم يحدد تاريخها أو مكانها، لكن واشنطن قالت إنه قضى منتصف أكتوبر في جنوب سوريا.

المصدر: وكالات