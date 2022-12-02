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العراق.. انطلاق حملة الصدر لجمع التواقيع لمناهضة المثلية الجنسية

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العراق.. انطلاق حملة الصدر لجمع التواقيع لمناهضة المثلية الجنسية
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بدعوة وتوجيهات من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، انطلقت في مدينة الكوفة بجنوب البلاد حملة جمع تواقيع لمناهضة مجتمع الميم (المثلية الجنسية).

وأظهرت صور مؤمنين في مسجد الكوفة وهم يملأون استمارة مناهظة مجتمع الميم في صلاة الجمعة اليوم 2 ديسمبر.

العراق.. انطلاق حملة الصدر لجمع التواقيع لمناهضة المثلية الجنسية
العراق.. انطلاق حملة الصدر لجمع التواقيع لمناهضة المثلية الجنسية
العراق.. انطلاق حملة الصدر لجمع التواقيع لمناهضة المثلية الجنسية
العراق.. انطلاق حملة الصدر لجمع التواقيع لمناهضة المثلية الجنسية

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العراق.. مكتب الصدر يوعز بإطلاق حملة لمناهضة المثلية
العراق.. مكتب الصدر يوعز بإطلاق حملة لمناهضة المثلية

يأتي ذلك بعد أن أصدر مكتب الصدر الخميس، توجيها بإجراء حملة جمع تواقيع مليونية لمناهضة المجتمع الميمي "بالطرق الأخلاقية والسلمية" ودون "استعمال العنف بشتى أنواعه".

وأوعز الصدر بإشراف صلاة الجمعة وبالتنسيق الكامل مع مكتبه الخاص لجمع التواقيع لمناهضة الشذوذ الجنسي ومجتمع الميم من خلال صلاة الجمعة في مدينة الكوفة كمرحلة أولى.

المصدر: RT

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