خبير مصري يكشف لـRT الخليفة المتوقع لداعش بعد مقتل زعيمه في سوريا

قال الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة ماهر فرغلي إنه بتأكيد مقتل زعيم داعش أبو الحسن القرشي فإن هناك علامات استفهام كثيرة عن الخليفة المحتمل له لقيادة التنظيم.

إقرأ المزيد

وأشار فرغلي في تصريحات لـRT إلى أن: "الأسماء المعروفة التي تبقت من قيادات التنظيم قليلة وربما تكون هناك أسماء أخري غير معروفة، مضيفا أن زعيم داعش قتل على يد الجيش السوري الحر فى معركة فى قرية حاجز فى ريف درعا".

وقال إن هناك شخصيات محدودة مرشحة لقيادة التنظيم مثل نايف جبوري أو إياد الزبيدي وجمعة عواد البدري الذي كان هناك لغط حول مقتله وتبين أنه على قيد الحياة.

وأردف بالقول على الرغم من أن التنظيم الإرهابي تلقى ضربات موجعة الآن إلا أنه ما زال لديه تواجد قوي في غرب ووسط أفريقيا ووسط آسيا وأيضا له تواجد في سوريا فموت الزعيم لا يقضي أبدا على هذا التنظيم الإرهابي.

وعن العبرة بإعلان التنظيم مقتل زعيمه، قال إن القصد من الإعلان هو أخذ البيعة للزعيم الجديد وهو من أدبيات تنظيم داعش مختتما تصريحاته بأن بعض الولايات التابعة لداعش بدأت البيعة بالفعل لخليفتهم الجديد دون الإعلان عن اسمه.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم