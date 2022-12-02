مصر.. الكشف عن هوية المسؤول مختلس مليارات الجنيهات (صورة)

قررت جهات التحقيق في مصر حبس سيد التونسي رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر السابق بتهمة استغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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وقام التونسي بالاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها، المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه.

وكشفت التحريات صحة تلك المعلومات، وقيام سيد التونسي رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر السابق ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالكة لذات الجامعة، باستغلال طبيعة عمله واختصاصه الوظيفي المُشار إليه والاستيلاء على أصول وممتلكات الجامعة والحقوق المادية والفكرية لها المقدرة بقيمة مالية بلغت 4 مليارات جنيه دون وجه حق- وذلك من خلال اختلاسه المستندات والملفات المملوكة لجهتي عمله وادعائه ملكيته الخاصة للجامعة على خلاف الحقيقة.

واتهمت جهات التحقيق سيد التونسي بالتلاعب في ميزانية الجامعة لعامي 2015- 2016 وإثبات بيانات بها على خلاف الحقيقة، بخفض رأس مال الجامعة من 955 مليون جنيه إلى 20 مليون جنيه فقط، وصرفه مبلغ 65 مليون جنيه مكافأة نهاية الخدمة لنفسه عقب إحالته للمعاش، بالرغم من كونه "رئيس مجلس أمناء" ولا يُعد من العاملين المستحق لهم صرف مكافأة نهاية الخدمة، والاستيلاء على فائض الميزانية للجامعة لعامي 2015 – 2016، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق شراء الوحدات السكنية باسم نجله بإحدى الدول وتأسيس الشركات - شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت أفعال غسل الأموال من متحصلات نشاطه الإجرامي بـ100 مليون جنيه.

المصدر: القاهرة 24