محمد بن زايد يغرد بمناسبة "العيد الأغلى"

غرد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد بمناسبة العيد الوطني الـ 51 وذكرى الاتحاد، واصفا إياه باليوم الأغلى والأجمل الذي أعاد فيه "زايد وأخوانه كتابة التاريخ".

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وفي تهنئة وجهها بالمناسبة لمواطني بلاده، كتب الرئيس الإماراتي يقول إن قصة "اتحاد الإمارات التي اختزلت كل معاني الحكمة والعزيمة"، مشددا على أن بلاده ستستمر "بمنهجها الراسخ في البناء والتطوير لمرحلة جديدة من استدامة المكتسبات والارتقاء بالطموحات".

الثاني من ديسمبر يوم الوطن الأغلى والأجمل.. فيه أعاد زايد وأخوانه كتابة التاريخ.. بقصة اتحاد الإمارات التي اختزلت كل معاني الحكمة والعزيمة.. وبإذن الله ستستمر بلدنا بمنهجها الراسخ في البناء والتطوير لمرحلة جديدة من استدامة المكتسبات والارتقاء بالطموحات.. كل عام والجميع بخير. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 2, 2022

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتفل في 2 ديسمبر من كل عام بعيدها الوطني وذكرى قيام الاتحاد في عام 1971.

ويعد يوم 2 ديسمبر 1971 تاريخ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة "دولة مستقلة ذات سيادة، بمشاركة كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين، أما رأس الخيمة، فقد انضمت إلى اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة في 10 فبراير 1972، ليصبح الاتحاد كاملاً، ويشمل الإمارات السبع".

ويعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز إنجازات المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي كان يتولى حكم إمارة أبوظبي، وأسس في البداية اتحادا جمع إمارتي أبو ظبي ودبي في عام 1968، لتنطلق بعد ذلك الجهود وتتكل باكتمال الاتحاد.

المصدر: تويتر + RT