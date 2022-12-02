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السيسي: لم أفعل بالمصريين ما فعله الأوروبيون بشعوبهم (فيديو)

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السيسي: لم أفعل بالمصريين ما فعله الأوروبيون بشعوبهم (فيديو)
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قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إنه "نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، القمح الذي كنا نتحدث عنه بـ 280 و 300، نتكلف أكثر من ذلك بكثير وكذلك الزيت".

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وأضاف في حوار مع عدد من المواطنين خلال تفقده نادي شربين الرياضي: "سأتحدث عن أمرين هما مستلزمات الإنتاج، والتسعير الذي حاولنا كحكومة ودولة عدم انعكاسه على المواطن، الكهرباء قبل زيادة الغاز، كان هناك 17 مليون وحدة سكنية تأخذ الكهرباء بتلت تمنها، وكان تكلفة الكهرباء مبني على 3 دولار للوحدة واليوم وصلت إلى 40، و60 دولار".

وأضاف: "لم نقم بذلك ولكن ما استطعنا عمله لم نعلن عنه، فاليوم كنت تدفع فاتورة كهرباء 100 جنيه، ولو قلت 1000 جنيه مين يطيق في مصر، والأوروبيون عملوا كدا الأسعار زادت حملوها للناس، وأنا مقدرش أعمل كدا لأن ظروفنا أصعب لكن هما هناك أغنياء".

وأشار إلى أن "مستلزمات الإنتاج من ضمن الأشياء التي تأثرت بالحرب، منذ خمسة أشهر، وأتمنى من الله خلال الشهرين القادمين أن ننتهي منها".

وتابع: "المزارعين الذين لديهم مزارع لإنتاج الدواجن يتحدثون عن غلاء الذرة وأنه ليس موجودا، فنحن نستورد 7 مليون طن من الذرة، علشان كده بقول حافظوا على أراضيكم، وبقيت أقول أجيب الأكل اللي غلي والا مستلزمات الإنتاج اللي ممكن أصبر عليها شوية ولكن لن ننهيها وخلال الشهرين القادمين سيكون كل الأمور انتهت". 

وأضاف السيسي: "الفترة الأخيرة عرفنا أن فيه أزمة في الذرة والعلف اللي غلي أوي أو أنه مش موجود"، قائلا "طيب إنتوا عارفين يا مزارعين مصر، لما أقولكم خلوا بالكو من الأرض بتاعتكم دي غالية أوي.. إنتوا عارفين إن إحنا بنجيب 7 مليون طن ذرة من برة".

واستطرد "أنا بقول يعني أجيب الأكل اللي غلي ولّا مستلزمات الإنتاج اللي ممكن أصبر عليها شوية، ولكن أنا بطمنكم إن شاء الله خلال الشهرين كل الكلام ده هينتهي ويارب يعينا ويبعتلنا رزق نراضي به الناس كلها".

المصدر: RT

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