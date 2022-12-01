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نجيب ساويرس يكشف عن نيته إقامة مشروع ضخم في الإمارات (فيديو)

أخبار العالم العربي

نجيب ساويرس يكشف عن نيته إقامة مشروع ضخم في الإمارات (فيديو)
RT / Twitter
رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس
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كشف رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، عبر قناة أبو ظبي عن نيته إقامة مشروع كبير جدا في الإمارات قريبا.

وأوضح ساويرس أن هناك أسبابا جعلته يفكر في الاستثمار بالإمارات وقال: "أول ما توصل المطار بتلاقي كل حاجة سهلة ومفيش أي تعقيدات المعاملة بتحس دائما إنك مرحب بك".

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وتابع: "المنطق الاقتصادي في الإمارات أنه اقتصاد حر رأسمالي، مفيش فيه كوكتيل الرأسمالية والاشتراكية"، مشيرا إلى سهولة تقنين الشركات والاستعلام عن أي معلومة فضلا عن منافسة شديدة".

وقال: "أولا متستعجلش على النجاح أو على الرزق خاصة وأن الشباب كلها باصين على الفيسبوك وإزاي شاب عنده 20 سنة وعمل كام مليار.. لازم ميكنش فيها استعجال".

وأضاف: "ثانيا لو فاكر إنك ذكي والذكاء هيوصلك مش هيحصل.. والذكاء الغير مقرون بالعمل والاجتهاد مش هينحجك".

وتابع: "لو عايز تنجح لا تقف عند العوائق لأن وانت بتنجح هناك الكثير من العوائق ولازم يكون هناك خيال وطريقة للتغلب على الصعاب ولا تخالف ضميرك ولو خالفت ضميرك ربنا مش هيساعدك".

المصدر: "مصراوي" + قناة أبو ظبي

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