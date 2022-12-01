الحكومة العراقية تطلب تدقيق ومراجعة عمولات شركات الدفع الإلكتروني

وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة تدقيق مختصة تتولى مراجعة العمولات التـي تتقاضاها كافة شركات الدفع الإلكتروني في البلاد.

وقالت رئاسة الوزراء العراقية في بيان اليوم الخميس: "وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بتشكيل لجنـة تدقيقية مختصة، تتولى مراجعـة العمـولات التـي تستحصلها شـركات الدفع الإلكتروني كافة، مـن المواطنين، واتخـاذ الإجراءات بحق المخالف منها وفقا للقانون."

وذكر البيان أيضا أن تلك اللجنة تتولى أيضا، تدقيق العقود المُبرمة مـع الشـركات آنفة الذكر، وبيان مدى انسجامها مع القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة، وتحقيـق المصلحة العامـة.

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء