السيسي لطفل من شربين: محمد صلاح نموذج مصري مشرف ولو عاوز تبقى زيه لازم تتعب وتشتغل (فيديو)

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية لنادي شربين الرياضي، وتحدث مع عدد من الأطفال على هامش الزيارة.

ووجه السيسي نصيحة لشباب نادي شربين الرياضي، قائلا: "المهارة هي الأساس مفيش كلام، لكن اللياقة البدنية هي اللي بتصنع لاعب عالمي محترف"، مضيفا: "التدريب ثم التدريب ثم التدريب، رياضة وكرة قدم ومذاكرة".

وأشار الرئيس المصري لشباب نادي شربين، إلى أن مصر لديها ملعب كرة قدم عالمي يتسع لـ 85 ألف متفرج سيتم افتتاحه قريبا، حيث قال لهم: "هتلعبوا في العاصمة الإدارية قريبا في استاد عالمي يوم الافتتاح".

وخلال الجولة وجه طفل سؤال إلى الرئيس السيسي، قائلا: "هل ممكن أنا أبقى زي محمد صلاح؟"، فرد السيسي على الطفل: "إن شاء الله كلكم تبقوا زي محمد صلاح، ولكن لازم عشان تبقي زي محمد صلاح، يجب عليك أنك تعرف هو محمد صلاح وصل إزاي للمرحلة دي".

وأكد السيسي للاعب نادي شربين الصاعد، أنه لا يوجد مستحيل، ومن الممكن أن يكون مثل محمد صلاح، مشيرا إلى أنه يجب أن يقوم بالمزيد من التمارين في المنزل بجانب تمارين النادي.

وصرح السيسي "اللاعب محمد صلاح نموذج مصري مشرف، ولازم كلكم تقتضوا بيها"، مشيرا إلى أن محمد صلاح رقم عظيم في كرة القدم.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري