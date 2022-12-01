البرلمان اللبناني يفشل للمرة الثامنة في انتخاب رئيس للبلاد

فشل البرلمان اللبناني للمرة الثامنة اليوم الخميس في انتخاب رئيس للجمهورية رغم شغور المنصب منذ شهر، جراء انقسامات سياسية عميقة في خضم انهيار اقتصادي متسارع تعجز السلطات عن احتوائه.

واقترع 52 نائبا بورقة بيضاء، فيما حصل النائب ميشال معوض على 37 صوتا.

وعادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية، القرارات المهمة، وبينها تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس.

وحدّد رئيس البرلمان موعدا لجلسة جديدة الخميس المقبل.

ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتا للفوز.

وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتا من 128 هو عدد أعضاء البرلمان.

وعلى غرار كل أسبوع، انعقدت الدورة الأولى بحضور أكثرية الثلثين، قبل أن ينسحب نواب ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية.

ولا يملك أي فريق سياسي أكثرية برلمانية تخوّله فرض مرشحه.

المصدر: وكالات + وسائب إعلام لبنانية