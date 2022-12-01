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تونس.. القبض على 17 أجنبيا دخلوا البلاد بصورة غير قانونية

أخبار العالم العربي

تونس.. القبض على 17 أجنبيا دخلوا البلاد بصورة غير قانونية
AFP
عناصر من قوات الأمن في تونس - أرشيف -
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ألقى الحرس الوطني في القصرين وسط غرب تونس القبض على 17 أجنبيا من حاملي جنسيات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، دخلوا البلاد بصورة غير قانونية.

من جهتها، تمكنت فرقة الأبحاث العدلية بالقصرين من إلقاء القبض على عنصر خطير صادر بحقه 13 منشور تفتيش من أجل "السلب وترويج المخدرات بالوسط المدرسي والسرقات وذلك على مستوى منطقة البراطلية المتاخمة لسلسلة جبال الشعانبي الحدودي مع الجزائر".

وألقت قوات الأمن على المتهم رفقة شابين بصدد تعاطي المخدرات واحتساء كميات من الخمر.

وأذنت النيابة العمومية بتحرير محضر في القضية موضوعها "المسك بنية الاستهلاك والترويج لمادة مخدرة وحمل ومسك سلاح أبيض بدون ترخيص".

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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