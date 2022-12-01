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العراق.. مكتب الصدر يوعز بإطلاق حملة لمناهضة المثلية

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العراق.. مكتب الصدر يوعز بإطلاق حملة لمناهضة المثلية
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أصدر مكتب زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، توجيها بإجراء حملة جمع تواقيع مليونية لمناهضة المجتمع الميمي (المثلية الجنسية).

وجاء في البيان الذي صدر باللغتين الإنجليزية والعربية، والذي يهدف إلى جمع تواقيع لمناهضة المثلية الجنسية: "أنذر نفسي من أجل مناهضة الشذوذ الجنسي ... بالطرق الأخلاقية والسياسية والدينية ومناهضة المخالفات الفطرية التي جبلت عليها البشرية وأتعهد بعدم استعمال العنف بشتى أنواعه ضدهم...".

وأصدر الصدر في وقتا سابق بيانا دعا فيه "الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات أن يتحدوا في العالم أجمع من أجل مناهضة "المجتمع الميمي" لا بالعنف ولا بالقتل والتهديد، بل بالتثقيف والتوعية وبالمنطق والطرق الأخلاقية".

العراق.. مكتب الصدر يوعز بإطلاق حملة لمناهضة المثلية

المصدر: RT

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