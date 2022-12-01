"لا تأت".. تقارير عن تشديد الإجراءات الأمنية الخاصة برئيس إسرائيل وسط حملة معارضة لجولته الخليجية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جهاز "الشاباك" قرر تعزيز الإجراءات الأمنية للرئيس إسحاق هيرتسوغ خلال جولة خليجية مرتقبة له وسط حملة على مواقع التواصل الاجتماعي العربية تعارض زيارته.

وقالت "القناة 12" إن زيارة هيرتسوغ إلى كل من البحرين والإمارات حيث سيلتقي كبار القادة في البلدين ستجري حسبما هو مخطط لها، لكن الوكالة الأمنية قررت اتخاذ الاحتياطات بعد رصد منشورات متعددة لنشطاء المعارضة البحرينيين.

وذكرت القناة أنه "في أحد إعلانات الاحتجاج المنشورة بثلاث لغات العبرية والعربية والإنجليزية، وصف هرتسوغ بأنه "مجرم" و"غير مرحب به" في البحرين. وقال إعلان آخر: "التطبيع خيانة.. لا تأت".

גורמי אופוזיציה בבחריין מתכוננים לביקור של הנשיא הרצוג בממלכה המפרצית בתחילת השבוע הבא pic.twitter.com/1t7RTlr9Cu — roi kais • روعي كايس • רועי קייס (@kaisos1987) November 30, 2022

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ومن المقرر أن ينطلق هيرتسوغ في زيارة للبحرين في 4 ديسمبر بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسيكون أول رئيس إسرائيلي يزور المملكة، قبل أن يتوجه الاثنين إلى الإمارات للقاء نظيره الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية