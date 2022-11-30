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مصر تعلن الاكتفاء الذاتي من أحد أكثر الأدوية شهرة

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مصر تعلن الاكتفاء الذاتي من أحد أكثر الأدوية شهرة
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أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، ضرورة التوسع فى إنتاج وتصدير عقار الأنسولين للدول الإفريقية، وذلك بعد أن حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الدواء محليا.

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وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يجرى حاليا الإطلاق الكامل لخط إنتاج جديد بمصنع "MUP" والخاص بإنتاج خرطوش الأنسولين، والطاقة الإنتاجية الخاصة به كبيرة، لافتاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية من الأنسولين.

وأضاف "عبدالغفار": هناك عمل دؤوب ومستمر لتوطين الصناعات الدوائية فى مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، ومن ثم التصدير لكافة الدول، وذلك وفقاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، مؤكداً أن صناعة الأدوية تعد أحد ركائز الأمن القومي المصري، لافتاً إلى أن مصانع الأدوية المصرية تعد صروح عملاقة وضعت مصر على مصاف الدول الكبرى في مجال الصناعات الدوائية.

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير تفقد خط الإنتاج الجديد بمصنع "MUP" والخاص بصنع خرطوش الأنسولين، وذلك للاطلاع على كافة مراحل التصنيع والإنتاج، التي تتم وفقاً للمعايير العالمية، لافتاً إلى توجيه الوزير بالتوسع وزيادة حجم الإنتاج لعقار الأنسولين، فضلاً عن التوسع في إنتاج المستلزمات المكملة والداعمة له.

المصدر: اليوم السابع

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