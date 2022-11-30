اختراع مصغر لحل أزمة المياه في مصر (فيديو)

قامت جامعة المنيا في مصر بالعمل على إيجاد طرق بديلة لحل أزمة المياه في مصر بالتعاون مع جامعة تكساس للزراعة والميكانيكا.

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وقامت الجامعة بمشروع إنشاء منظومة متكاملة لتحلية مياه البحار والآبار مدعمة بالطاقة الشمسية لصوبة زراعية تعمل بالزراعات المائية، حيث يتم دمج الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية) في تحلية مياه البحار والآبار المالحة لتوفير مياه كافية لإمداد الزراعات المائية بحاجتها من ماء مقطر – وأيضا يمكن استخدام نفس التكنولوجيا في توفير هذا الماء من خلال معالجة المياه الملوثة سواء كانت صناعية أو زراعية أو حتى صحية مع عمل تعديل بسيط على المنظومة وبهذا نكون قد عالجنا أثرا بيئيا سلبيا ينتج عن عدم معالجة مياه الصرف الصناعي والزراعي وأيضا الصحي - يتم تحضيره بالأملاح المناسبة حسب احتياجات النباتات المختلفة.

وأكدت الجامعة أن الطاقة الشمسية تمدنا بالكهرباء اللازمة لإدارة جميع المنظومات بالمشروع وهذا يعني تقليل البصمة الكربونية لهذه المنظومات والذي بدوره يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري والذي يعد السبب الرئيسي للتغيرات المناخية والتدهور البيئي.

المصدر: RT