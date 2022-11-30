هيئة مكافحة الفساد العراقية تلقي القبض على المستشار السابق في رئاسة الحكومة هيثم الجبوري

ألقت هيئة مكافحة الفساد العراقية فجر اليوم القبض على رئيس اللجنة النيابية المالية، المستشار السابق في رئاسة الوزراء، هيثم الجبوري، بتهمة الكسب غير المشروع، والثراء الفاحش.

وأفادت الهيئة، بأن قاضي التحقيق الجنائي المختص بقضايا الفساد، أصدر أمرا بالقبض على الجبوري، بتهمة الكسب غير المشروع، والثراء الفاحش على حساب المال العام.

وكشفت التحريات التي أجرتها الهيئة عن امتلاك الجبوري الكثير من العقارات، والسيارات الفاخرة، وكميات كبيرة من الذهب، ومبالغ مالية تجاوزت قيمتها الـ 16 مليار دينار عراقي.

وقد يواجه الجبوري حكما بالسجن يصل إلى 7 سنوات، وغرامة مالية بقيمة الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني، استنادا إلى المادتين 19/2 و 1/ 1 من قانون هيئة النزاهة لعام 2011.

المصدر: RT