مصادر إعلامية: المرحلة الأولى من العملية هدفها السيطرة على ثلاث مدن بمحافظة حلب

نقلت قناة "الجزيرة" القطرية عن مصدر تركي رسمي قوله إن المرحلة الأولى من العملية العسكرية "المخلب-القفل" شمال سوريا تهدف للسيطرة على مدن في محافظة حلب وهي تل رفعت ومنبج وعين العرب.

وكانت السلطات التركية قد طالبت التشكيلات الكردية لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، بمغادرة مدن منبج وعين العرب وتل رفعت، في محافظة حلب.

ووفقا لما نقلته "الجزيرة" عن مصادر رسمية تركية، فإن أنقرة طالبت بانسحاب قوات سوريا الديمقراطية من منبج وعين العرب وتل رفعت، وتوافق تركيا على عودة مؤسسات الحكومة السورية إلى هذه المدن.

وأعلن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية أرام حنا، أن "قسد" طلبت من ممثلين روس، المساعدة في عقد اتفاق مع الحكومة السورية لحماية الأراضي التي يسيطرون عليها شمال شرق البلاد.

ومنذ 20 نوفمبر، تشن تركيا عملية جوية ضد الجناح السوري لـ "حزب العمال الكردستاني" شمال سوريا.

وتم الإبلاغ عن ضربات على مدينة عين العرب، وكذلك في شمال العراق، ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العملية بأنها ناجحة ولم يستبعد أن تتبعها عملية برية.

المصدر: قناة الجزيرة