مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء مقتل شاب فلسطيني بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جنود الجيش الإسرائيلي في قرية المغير بشمال شرق رام الله.

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ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة إعلان وفاة الشاب رائد غازي النعسان.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن "ارتفاع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 205 شهداء، بينهم 153 شهيدا في الضفة الغربية و52 شهيدا في قطاع غزة".

المصدر: RT