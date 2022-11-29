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ظهور سحابة عملاقة في سماء السعودية وباحث مناخ يعلق (فيديو)

أخبار العالم العربي

ظهور سحابة عملاقة في سماء السعودية وباحث مناخ يعلق (فيديو)
Sputnik
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق ظهور سحابة عملاقة في السماء وسط العواصف التي تشهدها المملكة مؤخرا.



وعلى حسابه في "تويتر"،  نشر حساب عبد العزيز السلمي مقطع فيديو يظهر السحابة الكثيفة وهي تغطي شمال المدينة، صباح اليوم الثلاثاء.

من جهته، علق الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني قائلا: "أكثروا عباد الله من الاستغفار والصدقة والإحسان الى المساكين والضعفاء وصلة الأرحام لعل الله يرحمنا".

وأضاف: "سحابة من النوع العملاق شمال أملج بروقها ماتفصل تصوير عبدالرحمن السلمي صباح اليوم الثلاثاء".

المصدر: RT

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