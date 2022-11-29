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صحراء السعودية تتحول إلى بحر وسقوط أعمدة الكهرباء في ضبا (فيديوهات)

أخبار العالم العربي

صحراء السعودية تتحول إلى بحر وسقوط أعمدة الكهرباء في ضبا (فيديوهات)
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شهدت عدة مناطق سعودية اليوم الثلاثاء، سيولا هائلة إثر تساقط الأمطار بغزارة، ما أدى إلى سقوط أعمدة الكهرباء في جنوب منطقة ضبا.

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ونشر خبير المناخ السعودي عبد الله المسند على حسابه في "تويتر" مقاطع توثق السيول في عدة مناطق.

وأوضح المسند قائلا: "العواصف الرعدية الممطرة تتحرك وتزحف ناحية الشرق من موضعها".

المصدر: RT

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