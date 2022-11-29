صحراء السعودية تتحول إلى بحر وسقوط أعمدة الكهرباء في ضبا (فيديوهات)

شهدت عدة مناطق سعودية اليوم الثلاثاء، سيولا هائلة إثر تساقط الأمطار بغزارة، ما أدى إلى سقوط أعمدة الكهرباء في جنوب منطقة ضبا.

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ونشر خبير المناخ السعودي عبد الله المسند على حسابه في "تويتر" مقاطع توثق السيول في عدة مناطق.

وأوضح المسند قائلا: "العواصف الرعدية الممطرة تتحرك وتزحف ناحية الشرق من موضعها".

سقوط أبراج وأعمدة الكهرباء جنوب #ضبا

بسبب الرياح القوية مع السحب الرعدية

تصوير الأخ الكريم: عبدالعزيز الخليفة

٨:٠٠ صباح الثلاثاء ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤

الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ pic.twitter.com/eUOE7J7T1L — ابوعبدالعزيز ͇ ͊ ͋ ͌ ،☄ 𓀌𓀍 (@Q8_vip14) November 29, 2022

المصدر: RT