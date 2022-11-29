صحراء السعودية تتحول إلى بحر وسقوط أعمدة الكهرباء في ضبا (فيديوهات)
شهدت عدة مناطق سعودية اليوم الثلاثاء، سيولا هائلة إثر تساقط الأمطار بغزارة، ما أدى إلى سقوط أعمدة الكهرباء في جنوب منطقة ضبا.
ونشر خبير المناخ السعودي عبد الله المسند على حسابه في "تويتر" مقاطع توثق السيول في عدة مناطق.
وأوضح المسند قائلا: "العواصف الرعدية الممطرة تتحرك وتزحف ناحية الشرق من موضعها".
أمطار #ضباء صباح اليوم. (المقطع من الواتس) pic.twitter.com/2lKTxoLF6A— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) November 29, 2022
سيول وادي نبط #ينبع اليوم— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) November 29, 2022
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/OtuxrP4Pwo
November 29, 2022
سيول وادي الحنو شمال #ينبع اليوم.— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) November 29, 2022
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/PRzQk34Jiu
سيول وادي النخيره شمال #الوجه اليوم.— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) November 29, 2022
(المقطع من الواتس) pic.twitter.com/765aJ24HTR
سقوط أبراج وأعمدة الكهرباء جنوب #ضبا— ابوعبدالعزيز ͇ ͊ ͋ ͌ ،☄ 𓀌𓀍 (@Q8_vip14) November 29, 2022
بسبب الرياح القوية مع السحب الرعدية
تصوير الأخ الكريم: عبدالعزيز الخليفة
٨:٠٠ صباح الثلاثاء ٥ جمادى الأولى ١٤٤٤
الموافق ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ pic.twitter.com/eUOE7J7T1L
المصدر: RT