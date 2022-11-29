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هل تقلص مصر العمل لـ3 أيام بدلا من 5؟.. الحكومة المصرية ترد

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هل تقلص مصر العمل لـ3 أيام بدلا من 5؟.. الحكومة المصرية ترد
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ردت الحكومة المصرية على أنباء تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ 3 أيام أسبوعيا مع تخفيض الأجور، تزامنا مع الانتقال للعاصمة المصرية الإدارية الجديدة.

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وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ 3 أيام أسبوعياً، مع تخفيض الأجور، تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء.

وأكد أنه لا صحة لتقليص أيام العمل بالجهاز الإداري للدولة لـ 3 أيام أسبوعيا أو تخفيض الأجور تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أن أيام وساعات العمل الرسمية بمختلف جهات ومؤسسات الدولة كما هي دون أي تغيير، مع عدم المساس بأجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو تخفيضها، مُناشدةً العاملين بالجهاز الاداري للدولة عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصدر: RT

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