"من قلب الحدث".. فوضى عارمة على معبر حدودي بين مصر والسودان (صور)

منعت سلطات الجمارك السودانية في معبر أرقين بين السودان ومصر، تحميل وشحن حقائب المسافرين وأجهزتهم الكهربائية من غسالات وشاشات وثلاجات ومنعتهم من شحنها في الأتوبيسات.

وبحسب مصادر لموقع "تاق برس" السوداني فإن الجمارك السودانية اتخذت قرارا بإنزال كل البضائع المذكورة من الأتوبيسات، مما أحدث حالة فوضى عارمة داخل المعبر.

ووفقا للموقع الإخباري تعاملت سلطات الجمارك بقسوة مع المسافرين وألقت بحقائبهم على الأرض مما اضطر أصحابها إلى حملها على رؤوسهم والبحث عن وسائل أخرى لنقلها إلى السودان.

المصدر: موقع "تاق برس" السوداني