قضايا كان فاض منها "الكأس" مؤخرا.. صحيفة مغربية تتحدث عن توافق على ترسيم الحدود البحرية مع إسبانبا

كتبت صحيفة "الأحداث المغربية" تقول إن المغرب وإسبانيا يبحثان سبل ترسيم حدودهما البحرية، وذلك لتفادي أزمات مستقبلية.

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ووصفت الصحيفة، قضية ترسيم حدود المياه الإقليمية المغربية مع جارتها إسبانيا، سواء في الشمال أو الجنوب، بأنها من النقاط التي "أفاضت الكأس في الأزمات الأخيرة التي تجمعت فيها كل المشاكل القائمة بين البلدين، قبل أن يتم تفكيكها واحدة بعد أخرى، سعيا من البلدين إلى أفق الوصول إلى تحقيق علاقة استراتيجية حقيقية مبنية على تكافؤ كامل بين البلدين وترمي إلى خارطة طريق جديدة بين البلدين لتفادي تلك المشاكل العالقة".

وأفادت الصحيفة في الشأن بأن "المغرب يتوافق مع إسبانيا في حل هذا المشكل، وليس هناك أي تعثر أو أزمة تعيق الحديث والتفكير في هذا الموضوع الذي بقي عالقا لسنوات، ولا يمكن استمرار الوضع على ما هو عليه".

ونقلت الصحيفة عن مصادر مغربية طمأنتها "من أن تكون العودة إلى مناقشة قضية الجزر والصخور المغربية ببعض مناطق الشمال بوادر أزمة جديدة مع إسبانيا؛ بل هو بحث عن حلول لإنهائها بشكل كلي، لأن تلك المستعمرات، ولو أنها مجرد صخور وجبال فارغة، فلها مكانتها الاستراتيجية والحيوية، ويجب إغلاق ملفها نهائيا".

المصدر: هسبريس