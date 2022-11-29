مقتل مواطن فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية ببلدة بيت أمر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل مواطن متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص القوات الإسرائيلية الحي في الرأس، في بلدة بيت أمر.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء أمس الاثنين بإصابة "11 مواطنا بالرصاص الحي والاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل".

ونقلت "وفا" عن مصادر صحية قولها إن "من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، ومن بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس، وإصابة متوسطة بالرصاص الحي في الكتف، وإصابة متوسطة بالرصاص الحي في الصدر وحالته مستقرة، و4 إصابات بالرصاص الحي في اليد، وإصابة طفيفة بالرصاص الحي في القدم، وإصابة طفيفة بالرصاص الحي في الساق".

وأفادت مصادر محلية للوكالة بأن "قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتعالج فيها المصابون في بيت أمر".

كما أغلقت القوات الإسرائيلية المدخل الرئيسي لفرع جامعة خضوري العروب بالمكعبات الاسمنتية، وفق "وفا".

المصدر: "وفا" + RT