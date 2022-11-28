ليبيا.. النيابة العامة تثبت وجود برومات البوتاسيوم في 27 عينة دقيق وتغلق 232 مخبزا

أعلن مكتب النائب العام بليبيا، اليوم الاثنين، تأكيد وجود مادة برومات البوتاسيوم في 27 عينة جرى تحليلها لدى بيت الخبرة الألماني، وضبط 232 قضية لـ 232 مخبزا مخالفا.

وبرومات البوتاسيوم وهي مادة كيميائية مؤكسدة قوية جدا، تستخدم لتحسين الخبز ولأغراض أخرى مثل تعقيم المياه وأدوات التجميل، ولكن بعد أن تبين بعض مضاعفاتها الصحية تم إيقاف استخدامها في بعض الدول.

وأوضح بيان نشره المكتب عبر صفحته على فيسبوك أن النيابة العامة اتخذت إجراءات التأكد من استعمال مركب برومات البوتاسيوم المحظور استيراده إلى البلاد كمضاف في بعض المواد الغذائية المتاحة على نطاق واسع.

وأضاف البيان أن أولى تدابير النيابة العامة تعلقت بإجراء ما يلزم للتحقيق كاستيفاء المعلومات، والانتقال إلى الأماكن، وضبط الأشياء، وسماع كل من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن شواهد خرق قواعد النظام.

ورفعت النيابة العامة 600 عينة من القمح والدقيق وغير ذلك من المواد الداخلة في صناعة الخبز والمعجنات وتحريزها، كما طلبت إجراء تحليل نوعي وكمي للعينات بغية استبيان إضافة مركب برومات البوتاسيوم المدرج في النظام المنسق لتصنيف السلع.

وأكد بيت الخبرة الألماني استعمال مركب برومات البوتاسيوم في صناعة الدقيق والخبز بنسب غير آمنة من قبل القائمين على هذه الصناعة في عدة بلديات، ضمن 27 عينة أثبتت وجود المادة.

وأجرت النيابة العامة تدابير قضائية هادفة إلى التأكد من سلامة الغذاء والتحقق من توافر الاشتراطات المطلوبة في محال ممارسة المهن ذات الصلة باستعمال الدقيق، حيث كشفت الإجراءات عن مخالفات جسيمة، شملت 232 قضية، في حين بلغت المخابز المقفلة 232 مخبزا، وجرى توجيه الاتهام لـ411 شخصا من بينهم 128 ليبيا و283 أجنبيا.

ووفق منشور النيابة العامة تتعلق أغلب المخالفات بصنع سلع غذائية مغشوشة ومخالفة للمواصفات وعدم توافر الاشتراطات الصحية وعدم توافر الشهادات الصحية وتداول أغذية خطرة على الصحة العامة ودخول البلاد خلسة.

المصدر: بوابة الوسط