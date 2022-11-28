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جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 12 هاتف آيفون مخبأة تحت ملابس راكبة من الشارقة

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جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 12 هاتف آيفون مخبأة تحت ملابس راكبة من الشارقة
AP
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تمكنت جمارك مطار العاصمة المصرية القاهرة من إحباط تهريب 12 هاتف "آيفون" مخبأة على جسم راكبة تحت ملابسها.

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 وفي التفاصيل، استوقف مأمور الجمارك محمود صابر إحدى الراكبات أثناء انهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الرحلة القادمة من الشارقة، أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، نظرا لارتباكها.

وإثر ذلك، قام  مدير الحركة شريف بركات بتكليف مأمور الجمارك إيمان موسى بتفتيش حقائب الراكبة، فيما لم يسفر ذلك عن وجود أي أشياء يستحق عنها ضرائب ورسوم جمركية.

ونظرا لشده ارتباك الراكبة، تم العرض على مدير الإدارة بالإنابة أيمن شملول الذي قام بتكليف إيمان موسى بتفتيش الراكبة ذاتيا، فتبين وجود 12 هاتفا محمولا ماركة "آيفون" مخبأة على جسمها تحت ملابسها، حيث جرى جرد وتحريز المضبوطات بالأمن الجمركي.

المصدر: "المصري اليوم"

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