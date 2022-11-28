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الإمارات تنتقد إسرائيل أمام مجلس الأمن: يجب وقف اقتحامات المستوطنين المتكررة للأماكن المقدسة

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الإمارات تنتقد إسرائيل أمام مجلس الأمن: يجب وقف اقتحامات المستوطنين المتكررة للأماكن المقدسة
AP
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أكد السفير محمد بوشهاب، نائب مندوب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، ضرورة عودة المفاوضات لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

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وخلال جلسة بمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، قال السفير محمد بوشهاب إن هناك حاجة ماسة لخفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، مشددا على أنه يجب وقف الاقتحامات المتكررة للأماكن المقدسة من قبل المستوطنين. 

وأردف: "نؤكد على ضرورة عودة المفاوضات لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وضرورة توفير الفرص الاقتصادية والتعليمية للشباب الفلسطيني"، مؤكدا أن بناء وتوسيع المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

المصدر: "العين" الإخبارية

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