إسرائيل ترصد طريقة التهريب عبر الحدود المصرية (صور)

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كيفية عمليات التهريب عبر الحدود المصرية – الإسرائيلية، وطريقة عمل وحدة "ماجان هنيجف" التابعة للجيش الإسرائيلي في إحباطها.

وقال قائد الفرقة 80 الاستخباراتية التابعة للشرطة الإسرائيلية إن النشاط المعزز لوحدات حماية النقب بالجيش الإسرائيلي بالتعاون مع قوى أمنية أخرى أدى إلى ضبط عشرات الأسلحة والمخدرات بقيمة إجمالية بلغت 155 مليون شيكل خلال الفترة الأخيرة.

ووصل مسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي والشرطة والنيابة العامة والشين بيت مؤخرا إلى مدينة بهاديم الجنوبية للحصول على انطباع عن نتائج برنامج "ماجان هنيجف"، الذي من المفترض أن يتصدى لعمليات التهريب وعلى رأسها تهريب الأسلحة والمخدرات من حدود الأردن ومصر، وفي نفس الوقت لمنع التسلل وسرقة قواعد الجيش الإسرائيلي.

وأوضح قائد الفرقة 80 ، المقدم إيتسيك كوهين: " سيكون عام 2023 عام التطوير والتقدم لبرنامج ماجان هنجيف - المدافع عن النقب – حيث تتمثل رؤية البرنامج الذي تم إطلاقه قبل عام في القضاء على التهريب إلى التجمعات القريبة من الحدود، والقضاء على التسلل إلى قواعد الجيش الإسرائيلي، وتقليل النشاط الإجرامي في مناطق النيران من أجل تحسين الوضع الأمني في النقب، وإحباط محاولات التهريب، وعرقلة وصول أسلحة غير مشروعة من الحدود الشرقية، وإحباط محاولات تهريب مخدرات إلى الأراضي الإسرائيلية من الحدود الغربية".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن المنطقة التي وصفها الجيش الإسرائيلي بأنها ناجحة تشمل إجراءً تدريبي مكثف بالتعاون مع الشرطة لتحديد 670 بؤرة لمخدر القنب في مناطق شاسعة على حدود مصر، كما تم تدمير 83 ألف شتلة، وفي نفس الوقت تم ضبط 6500 كيلوغرام من المخدرات الجافة الجاهزة للتسويق، وأنه بحسب التقديرات ، فإن قيمة هذا الكشف الأخير تقدر بنحو 150 مليون شيكل.

قدر مصدر عسكري أن الهدف التالي سيكون إحباط اختراق قواعد الجيش الإسرائيلي ومنع السرقة.

وستستند المعالجة على أساس إنشاء هيئة استخبارات مشتركة للجيش الإسرائيلي والشين بيت والشرطة والفرقة 80، من أجل جمع وتقديم معلومات موحدة موجهة للقوات في الميدان بشكل يومي ، ويتم إصدار تنبيهات حول طرق التهريب المحتملة على حدود الأردن ومصر.

وبحسب التقديرات ، فإن قيمة 65 قطعة سلاح ووسائل حربية تم الاستيلاء عليها من قواعد الجيش الإسرائيلي بالحدود الأردنية والمصرية مؤخرا تقارب 10 ملايين شيكل.

المصدر : يديعوت أحرونوت