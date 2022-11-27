 
مباشر

حركة الشباب الصومالية تهاجم فندقا قرب القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو

أخبار العالم العربي

حركة الشباب الصومالية تهاجم فندقا قرب القصر الرئاسي في العاصمة مقديشو
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u9fv

أفادت الشرطة الصومالية بأن مسلحين من حركة "الشباب" المتشددة هاجموا فندقا قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الأحد، حيث سمع دوي انفجارات وإطلاق نار في وسط المدينة.

إقرأ المزيد
الحكومة الصومالية تعلن مقتل أكثر من 100 إرهابي
الحكومة الصومالية تعلن مقتل أكثر من 100 إرهابي

وفي بيان، قال المتحدث باسم الشرطة الوطنية صادق دوديش: "هاجمت مجموعة من مقاتلي حركة الشباب فندقا تجاريا في منطقة بوندير الليلة وتحاول قوات الأمن القضاء عليهم".

وأشار إلى أنه تم إنقاذ العديد من المدنيين والمسؤولين من فندق فيلا روز الذي يرتاده مشرعون ويقع في منطقة مركزية آمنة بالعاصمة قرب مكتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

ونقلت "فرانس برس" عن شهود عيان قولهم إنه جرى سماع دوي انفجارات أعقبها إطلاق نار، حيث أوضح شاهد العيان عدن حسين في مقديشو قائلا: "كنت قريبا من فيلا روز عندما هز انفجاران عنيفان الفندق. وقع إطلاق نار كثيف..تم تطويق المنطقة ورأيت الناس يفرون". 

من جهتها، أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وهي جماعة متشددة مرتبطة بتنظيم "القاعدة" تحاول الإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية منذ 15 عاما.

المصدر: "فرانس برس"

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا