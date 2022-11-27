وسائل إعلام: الجيش السوري يرسل تعزيزات ومدرعات إلى عين العرب بعد هجوم تركي عنيف

أرسلت قيادة القوات المسلحة السورية اليوم الأحد، تعزيزات عسكرية وعربات مصفحة إلى مدينة عين العرب شمال شرق محافظة حلب.

ووفقا لما نقلته وكالة "تاس" عن "صحيفة الوطن" السورية: "أفاد مصدر عسكري سوري، بأن ما لا يقل عن 20 دبابة وناقلة جند مدرعة وصلت إلى المنطقة التي تتمركز فيها القوات الحكومية، وتم تسليم مدافع ورشاشات ثقيلة".

ووفقا للصحيفة، جاء قرار نشر تعزيزات ومدرعات بعد قصف عنيف من قبل القوات التركية والمعارضة السورية المسلحة، ما أدى إلى أكثر من 40 غارة مدفعية على أطراف مدينة عين العرب وتل رفعت.

وفي وقت سابق، هاجمت طائرات تركية مسيرة مطار منغ العسكري، حيث تتواجد خطوط الدفاع الأمامية للجيش السوري والمقاتلين الأكراد.

المصدر: تاس