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مستشفى إسرائيلي يفصل طبيبا قدم قطعة حلوى لطفل فلسطيني

أخبار العالم العربي

مستشفى إسرائيلي يفصل طبيبا قدم قطعة حلوى لطفل فلسطيني
AFP
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أفاد موقع "معا" الإخباري بأن إدارة مستشفى هداسا الإسرائيلي بالقدس فصلت طبيبا فلسطينيا بسبب تقديمه حلوى لطفل تتهمه تل أبيب بتنفيذه عملية طعن.

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وأوضح  موقع "معا" أن اسم الطبيب أحمد محاجنة، وهو من مدينة أم الفحم من أراضي عام 48، وكان قد قدم قطعة حلوى للطفل المصاب أحمد أبو قطيش، الذي تتهمه إسرائيل "بتنفيذه عملية طعن" بمدينة القدس في أكتوبر الماضي.

وبحسب "معا"، فقد اعتبر حقوقيون "مستشفى هداسا بالقدس نموذجا لعنصرية هذه الدولة تجاه كل ما هو عربي فلسطيني، وأن التحريض من قبل الإعلام الإسرائيلي كان له الحصة الأكبر في قرار الفصل".

المصدر: "معا"

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