المرصد السوري لحقوق الإنسان: التحالف الدولي يستقدم تعزيزات عسكرية ضخمة إلى شمال وشرق سوريا

أفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بدخول تعزيزات عسكرية ضخمة استقدمتها قوات "التحالف الدولي" إلى مناطق شمال وشرق سوريا، قادمة من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق.

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وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إن "هذه التعزيزات تتألف من نحو 100 شاحنة، حيث عبرت مدينة القامشلي، واتجهت نحو قواعد أمريكية في تل بيدر وقسرك جنوبي الحسكة".

وأشار المرصد إلى أن "هذه القافلة تعد السادسة خلال شهر نوفمبر الجاري، التي تدخل إلى مناطق شمال وشرق سوريا، تزامنا مع التصعيد التركي البري والجوي في تلك المناطق".

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه "رصد أمس الجمعة دخول تعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الدبمقراطية "قسد"، استقدمتها قوات "التحالف الدولي"، قادمة من معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق، حيث ضمت التعزيزات 30 شاحنة محملة بمواد لوجيستية وصهاريج، اتجهت نحو قواعد عسكرية تابعة للتحالف باتجاه الجنوب بعد أن عبرت الحسكة".

المصدر: "المرصد السوري لحقوق الإنسان"