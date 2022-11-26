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الحكومة الصومالية تعلن مقتل أكثر من 100 إرهابي

أخبار العالم العربي

الحكومة الصومالية تعلن مقتل أكثر من 100 إرهابي
AP
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قال عبد الرحمن يوسف العدالة، نائب وزير الإعلام الصومالي إن القوات المسلحة الوطنية تمكنت اليوم من تصفية أكثر من 100 عنصر إرهابي في عملية عسكرية طالت منطقة "عيل طيري".

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وفي مؤتمر صحفي ، أوضح عبد الرحمن يوسف العدالة أن "العملية المخطط لها، شارك فيها جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، بالتعاون مع القوات الصديقة"، لافتا إلى أن "من بين القتلى  10 قياديين بارزين".

وشدد على أن منطقة "عيل طيري" تحت سيطرة الجيش، والعمليات جارية لملاحقة فلول المتمردين.

المصدر: "سونا"

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