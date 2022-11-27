الكعبي لبوغدانوف: مستعدون للعمل من أجل أفضل علاقة بين روسيا والعراق

التقى نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الى الشرق الاوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف بالأمين العام للمقاومة الاسلامية "حركة النجباء" الشيخ أكرم الكعبي الذي يزور روسيا.

واستعرض الشيخ الكعبي خلال اللقاء مرتكزات حركة النجباء الجهادية والسياسية، مؤكدا على ضرورة عدم السماح لأمريكا ببقاء احتلالها للعراق أرضا وثروات.

الشيخ الكعبي أوضح أن العالم يمرّ اليوم بمنعطف دقيق يؤسس إلى نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب ينهي الهيمنة الأميركية المطلقة على العالم، مثنيا على الدور الروسي في العالم عامة وفي منطقة غرب آسيا خاصة، فيما ابدى الكعبي كل الاستعداد للعمل من أجل أفضل علاقة بين روسيا والعراق.

من جهته اكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن حركة النجباء لعبت دوراً هاماً في محاربة الإرهاب في العراق وسوريا، وعد ذلك تأكيدا على أن شعوب المنطقة تطمح للعيش بسلام وسيادة، فيما شدد على ضرورة توطيد العلاقة مع العراق وتفعيلها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

المصدر: RT