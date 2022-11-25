بعد القبض عليها متلبسة.. هل تفلت منة شلبي من العدالة على غرار شيرين عبد الوهاب عام 2018؟

ألقت سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي في مصر، اليوم الجمعة، القبض على الفنانة منة شلبي وبحوزتها كمية من المواد المخدرة.

إقرأ المزيد

وكشفت مصادر مطلعة بجمارك مطار القاهرة أنه تم إلقاء القبض على الفنانة منة شلبي، اليوم الجمعة، إثر قدومها من الخارج، بتهمة حيازة مواد مخدرة، أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب.

وتذكر هذه الواقعة بواقعة مماثلة عام 2018، عندما سمحت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي، للمطربة شيرين عبد الوهاب، بالسفر إلى باريس وبحيازتها 35 قرصا مخدرة لعقار "الزنكس" والمحظور حيازته طبقا للقانون.

وفي عام 2018 أظهرت الخدمة المعنية على جهاز كشف الحقائب، أثناء إنهاء إجراءات سفر المطربة شيرين عبد الوهاب على الطائرة المصرية المتجهة إلى باريس، وجود أقراص داخل حقيبة السفر الخاصة بها، وبمراجعتها تبين أنها لعقار "الزنكس" المخدر والمدرج على جدول 2 ومحظورة حيازته، ويبلغ عددها 35 قرصا.

وبسؤال المطربة شيرين قدمت شهادة طبية رسمية من الطبيب، تفيد بالسماح لها بتناول أقراص "الزنكس" لعلاج الاكتئاب ،ما سمح لأجهزة الأمن بالسفر عبر رحلتها المتجهة إلى باريس.

المصدر: RT