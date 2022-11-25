هل تفرض الحكومة المصرية ضرائب جديدة على المواطنين؟.. بيان رسمي يكشف التفاصيل

نفى المركز الإعلامي للحكومة المصرية ما تردد في بعض مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن إقرار الحكومة زيادة جديدة على ضريبة الدخل، تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأوضح المركز أنه بالتواصل مع وزارة المالية، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على ضريبة الدخل تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وشدد المركز على أنه لا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بقانون يوافق عليه مجلس النواب، وأن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، على النحو الذي يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون الاعتماد على إضافة أعباء ضريبية جديدة على المواطنين، وذلك من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، بما يساعد في رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة للدولة.

المصدر: RT