هل تنتقل السحب المطرية الضخمة من السعودية إلى مصر؟

قالت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، منار غانم، إن البلاد لن تتأثر بالسحب المطرية الضخمة التي تسقط حاليا في جدة بالسعودية وتسبب سيولا عارمة.

إقرأ المزيد

وأضافت غانم: لن تتأثر مصر بسيول السعودية، لأن السحب المكونة بها تتحرك باتجاه الشرق، لذا لا يمكن أن تتجه نحو مصر.

وأشارت غانم إلى أن سبب السيول، هو تأثر السعودية لمنخفض جوي متعمق على البحر الأحمر، مع كتل هوائية جنوبية شرقية رطبة، إلى جانب وجود الطبيعة الجغرافية والجبلية للمنطقة، مما أدى إلى تكون السحب الرعدية والركامية، مع وجود امتداد لمنخفض جوي، في طبقات الجو العليا.

وأكدت عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تلك العوامل ساعدت على تكون السحب، وسقوط الأمطار الغزيرة، التي وصلت إلى حد السيول الضخمة.

وكان عبد الله ‌المسند، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ في السعودية، قد اعلن أن كمية الامطار التي سقطت على مدينة جدة يوم الخميس 24 نوفمبر في غضون 6 ساعات عادلت ما يهطل فيها بموسم كامل.

وفي تغريدة بهذا الشأن، أوضح الخبير السعودي أن كمية الامطار الغزيرة التي هطلت صباح يوم الخميس على جدة بلغت 169 ملم، لافتا إلى أن ذلك يعني أن ما يسقط على جدة من أمطار خلال موسم كامل، هطل في غضون 6 ساعات فقط.

وأشار نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية إلى ان مثل هذه الكمية الكبيرة من مياه الأمطار يمكن أن تغرق الكثير من المدن العالمية.

المصدر: القاهرة 24