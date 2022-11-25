مصر.. القبض على رجل أعمال هارب من قرنين ونصف أحكام بالسجن

كشفت مصادر قضائية أن جهات التحقيق بالقاهرة قررت حبس رجل الأعمال محمد عبد المحسن الممثل القانوني ومدير شركة الحديثة للتشييد والاستثمار العقاري لاتهامه في 192 حكم.

إقرأ المزيد

وتم القبض على رجل الأعمال بسبب قضايا شيكات وتبديد صادرة من نيابات مدينة نصر بإجمالي 250 سنة سجن، وذلك بعد القبض عليه في منطقة التجمع الخامس.

كما ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة في وقت سابق رجل الأعمال حاتم منير صاحب شركة ميديا جيت بمنطقة التجمع الخامس والمطلوب للتنفيذ على في 13 حكم جزئي لإصداره شيكات بدون رصيد وتم ترحيله إلى جهات التحقيق في عين شمس لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وسبق لمؤسسة الأهرام أن أقامت ضد رجل الأعمال محمد عبد المحسن الممثل القانوني لشركة الحديثة للتشييد والاستثمار العقاري خمس جنح مباشرة، وذلك عن قيامه بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح مؤسسة الأهرام الصحفية القومية بمبلغ إجمالي وقدره 939670 جنيهًا حيث صدر في هذه القضايا جميعها أحكام غيابية بحبس المتهم لمدة خمس عشرة سنة فضلًا عن التعويض المدني المؤقت.

المصدر: القاهرة 24