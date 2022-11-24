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حالتا وفاة جراء الأمطار في السعودية والدفاع المدني يوجه نصيحة للمواطنين (فيديو)

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حالتا وفاة جراء الأمطار في السعودية والدفاع المدني يوجه نصيحة للمواطنين (فيديو)
Sputnik
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أعلن متحدث الدفاع المدني السعودي في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني عن تسجيل حالتي وفاة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ صباح اليوم الخميس.

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وخلال حديث مع قناة "الإخبارية"، نصح القرني جميع السكان في المناطق التي تشهد أمطارا بعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة وأيضا مجاري الأودية والسيول والميا،ه خاصة وأن هناك سيولا منقولة على محافظة جدة،  كما أهاب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة.

المصدر: "الإخبارية"

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