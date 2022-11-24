حالتا وفاة جراء الأمطار في السعودية والدفاع المدني يوجه نصيحة للمواطنين (فيديو)
Sputnik
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أعلن متحدث الدفاع المدني السعودي في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني عن تسجيل حالتي وفاة جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة منذ صباح اليوم الخميس.
وخلال حديث مع قناة "الإخبارية"، نصح القرني جميع السكان في المناطق التي تشهد أمطارا بعدم الاقتراب من المناطق المنخفضة وأيضا مجاري الأودية والسيول والميا،ه خاصة وأن هناك سيولا منقولة على محافظة جدة، كما أهاب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة.
فيديو | متحدث الدفاع المدني في منطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني:— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 24, 2022
سجلت حالتا وفاة حتى الآن ونهيب بالجميع عدم الخروج إلا للضرورة #أمطار_جدة#جدة_الآن#الإخباريةpic.twitter.com/LJ8xVFGroK
المصدر: "الإخبارية"