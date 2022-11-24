عالم أزهري يعلق لـRT على الدعوة لتدريس الجنس في مدارس مصر.. ويكشف مفاجأة

علق رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا الشيخ عبد الحميد الأطرش، دعوات البعض تدريس "الجنس" في المراحل التعليمية بالمدارس.

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وقال الأطرش في تصريحات لـRT إن طلاب الأزهر الشريف على سبيل المثال يدريون الحيض والنفاث والمعاشرة الزوجية والزواج من الصفوف الإعدادية.

وأكد أنه لا مانع إطلاقا من تعلم العلم إذا كانت دراسة هذا النوع من العلوم بالذات مقننة وتحت إشراف الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ، فلا مانع من ذلك.

وأوضح الأطرش إنه اذا كان المقصود من دراسة هذه العلوم هو نشر الفجور والفاحشة بين طلاب المدارس فيعتبر "هذا عبثا ولابد أن يوقف".

وكان الإعلامي المصري، إبراهيم عيسى، قد قال إنه لا يوجد خطأ أو مانع من تدريس الجنس في المدارس، بدلا من خروج أجيال مشوهين جنسيا.

وأضاف عيسى: "المجتمع المصري هو مجتمع جاهل جنسيا.. والولد يا عيني يدخل ليلة الدخلة مش عارف البنت عذراء ولا مش عذراء، عشان جاهل جنسيا".

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم