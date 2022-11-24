المجلس الدستوري في لبنان يبطل نيابة نائبين

أبطل المجلس الدستوري اللبناني نيابة نائبين بعد إعادة فرز خمسين قلم اقتراع تم التلاعب بنتائجها أثناء عملية فرز الأصوات للانتخابات النيابية التي جرت في مايو الماضي.

وأعلن المجلس الدستوري، اليوم الخميس، قبول الطعن المقدم من المرشح في الانتخابات النيابية فيصل كرامي، عبر المحامي وديع عقل، في نيابة رامي فنج عن المقعد السني في طرابلس، وأبطلها.

كما قبل الطعن المقدم من المرشح حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس أيضا، ضد نيابة فراس السلوم، وأبطلها.

وقال كرامي تعليقا على القرار: "كان لدي قناعة أن النتائج لصالح لائحتنا، وأننا لدينا 3 حواصل، وهذا الأمر حق لكل من صوت لهذه اللائحة"، مشيرا إلى أنه "منذ أن قدمنا الطعن كنا متأكدين من أننا لسنا خاسرين".

المصدر: RT + "الجديد"