العراق.. الحكم على "جوجو دعارة" بالسجن 15 عاما

حكم مجلس القضاء الأعلى في العراق على المدعوة "جوجو دعارة" بثلاث قضايا، ستسجن عن كل قضية خمس سنوات. أي أنها ستقضي 15 عاما بالسجن.

وكانت السلطات العراقية اعتقلت في مايو الماضي في العاصمة بغداد، فتاة تدعى "جوجو" بتهمة "الابتزاز والدعارة".

وحسب المصادر فإن "هذه الفتاة التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية وهي من أصول عراقية، تدير شبكة ابتزاز ودعارة داخل العراق، وابتزت سياسيين وإعلاميين ومشاهير وشخصيات معروفة وتقاضت منهم أموالا طائلة على مدى السنوات الماضية".

المصدر: RT